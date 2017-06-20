Раскрыты первые подробности об обновленном «УАЗ Патриот»‍

Флагманский внедорожник УАЗ «Патриот» уже в нынешнем году ожидает обновление. Стало известно, что после него автомобиль должен обзавестись новым мотором и пересмотренным оформлением салона.

Рестайлинговый УАЗ «Патриот» позаимствует двигатель у коммерческой машины УАЗ «Профи» – 150-сильный бензиновый ZMZ PRO. В компании модернизировали данный агрегат, наделив его двухрядной цепью ГРМ, другими клапанами и поршнями, изменив степень газораспределения, а также увеличив степень сжатия до 9,8. В итоге при прежнем объёме 2,7 литра двигатель стал развивать на 15 лошадиных сил больше, крутящий момент вырос до 235 Нм.

Трансмиссия для УАЗ останется той же, что и раньше, так как работы над её обновлением пока не закончилась. В салоне внедорожника на стойках разместились ручки, за которые удобно держаться при движении.

Напомним, что нынешняя версия УАЗ «Патриот» дебютировала осенью 2016 гожа. Тогда автомобиль утратил дизельный агрегат, зато получил улучшенную звукоизоляцию, единый топливный бак, подушки безопасности, подрулевые переключатели и многое другое.

В последнее время спрос на модель несколько упал. В прошлом году россияне приобрели 15 860 таких автомобилей, что на 3 500 экземпляров меньше относительно предыдущего года. Сегодня приобрести «Патриот» можно за 719 000-989 000 рублей.