Tesla Model X отбуксировал 110-тонный авиалайнер Boeing 787-9 Dreamliner

Несмотря на трудности в разработке массового электрокара Tesla Model 3, всемирно известная компания не перестает привлекать внимание публики. На днях в сети было опубликовано видео, на котором Tesla Model X P100D буксирует новый авиалайнер Boeing 787-9 Dreamliner.

На видео, опубликованном представителями компании, сняли то, что еще никогда не видела публика. Tesla Model X буксирует пассажирский самолет, который весит больше 110 тонн. Запечатлено, как автомобиль медленно, но уверенно отбуксировал самолет на расстояние около 300 метров. Кроссовер американского автопроизводителя поражают публику своей мощностью. Теперь Tesla Model X признан самым мощным в сфере электромобилей.

Публика сразу оценила мощность кроссовера, подметив, что это видео доказывает тот факт, что автомобили с электрической силовой установкой способны совмещать в себе большую мощность и экологическую чистоту. Комментаторы высказали надежду, что в недалеком будущем наука шагнут вперед, и электрическими моторами оснастят даже самолета. Некоторые комментаторы отметили, что всем автопроизводителям, способным заменить ДВС на электромотор с нулевым уровнем выбросов, непременно стоит это сделать.