Lexus назовет свой новый флагманский кроссовер LQ

Премиальный бренд Lexus зарегистрировал название нового флагманского кроссовера LQ. Модель станет серийным воплощение концепт-кара Lexus LF-1 Limitless Concept, который представили в рамках автосалона в Детройте.

Концепт Lexus LF-1 Limitless был представлен как модель с большим потенциалом для создания нового флагманского роскошного внедорожника. Серийная модель Lexus LQ будет почти полностью копировать концепт-кар, однако разработчики добавят ряд «приземленных» дизайнерских решений.

Флагманский кроссовер Lexus LQ получит все инновационные технологии, которые находятся в распоряжении автоконцерна Toyota Motor Corporation. Модель получит пятиместное исполнение, цифровую панель приборов, а также новый комплекс мультимедиа с экранами для задних пассажиров.

В моторной линейке нового флагмана будут бензиновые, водородные и гибридные агрегаты. Ожидается, что кроссовер придет на смену Lexus LX.