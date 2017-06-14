Автопарк беспилотных автомобилей у Apple вырос до 55 единиц

Количество зарегистрированных автомобилей с беспилотными технологиями у компании Apple выросло до 55 экземпляров, а число водителей, которые могут их тестировать достигло 83. Такими данными поделился Департамент автотранспорта Калифорнии.

В настоящее время Apple обладает вторым по величине автопарком беспилотных машин в Калифорнии. На первом месте находится американский автогигант General Motors, который зарегистрировал 104 автономных транспортных средства и 407 шоферов.

Всего в штате лицензии на проведение тестов самоходных автомобилей получили 53 компании, которые суммарно владеют 409 такими машинами. Кроме того, принимать участие в испытаниях беспилотного транспорта разрешено почти 1 600 водителям.

Помимо GM и Apple, самые крупные автопарки беспилотников имеют Waymo и Tesla, у которых насчитывается 51 и 39 машин соответственно, а также 338 и 92 водителя с лицензиями. Компания Drive.Ai зарегистрировала 14 автономных транспортных средств (10 водителей), Zoox Inc – 12 (71 водитель), NIO USA и Toyota – по 11 авто.

Отметим, что разрешения на тестирование автономных машин Apple получила в апреле минувшего года. На тот момент у компании было три автомобиля и шесть водителей, а спустя год автопарк вырос до 45 экземпляров.