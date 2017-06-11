Renault привезла в Россию лимитированный Duster Dakar

На заднем бампере особого кроссовера Renault Duster Dakar установлена хромированная защитная накладка. Кроме того, автомобиль обзавелся расширителями колесных арок и легкосплавными колесными дисками размерностью 16 дюймов.

Кроссовер Renault Duster Dakar предлагается в стране по цене от 1 005 990 рублей. В максимальной сборке этот паркетник продается в РФ за 1 095 990 рублей. Выпуск машины налажен в России.

Новый Duster Dakar обзавелся противотуманными огнями, защитными боковыми молдингами, дистанционным запуском мотора (система Renault Start). Моторный отсек автомобиля занимает 1,6-литровая бензиновая установка производительностью 114 л.с. Для агрегата предусмотрена 5-МКПП.

Renault Duster Dakar также может оснащаться 2-литровым мотором тягой 143 л.с. Кроме того, силовая линейка кроссовера представлена 1,5-литровйо турбодизельной установкой мощностью 109 л.с.