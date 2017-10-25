ООО «КаМаРетрэд» увеличил гарантийные обязательства перед заказчиками до 2-х лет

Андрей Бутон, заместитель директора ТД «Кама» по маркетингу, отметил, что именно результаты эксплуатации первых партий произведенной продукции в реальных условиях, полученные показатели надежности и прочности, позволили заводу ООО «КаМаРетрэд» увеличить гарантийные обязательства перед заказчиками до 2-х лет.



С 1 мая 2018 года завод по восстановлению ЦМК шин ООО «КаМаРетрэд» увеличивает срок гарантии на выполненные работы по восстановлению протектора каркасов методом холодной наварки.



ООО «КаМаРетрэд» представляет собой современный завод по восстановлению грузовых ЦМК шин методом холодной наварки протектора на основе новейших технологий, нацеленных на существенное увеличение их ходимости и срока службы. Каждая восстановленная ЦМК шина проходит четыре несколько контролей качества.



Затраты на восстановление каркасов будет на 40-50% ниже, чем на покупку новых шин, при этом эксплуатационные характеристики восстановленной шины не уступают новому продукту и обеспечивают высоконадёжное сцепление с дорогой и уровень безопасности. . К восстановлению принимаются как шины «КАМА», так и шины некоторых других брендов. Данная услуга доступна физическим и юридическим лицам на территории России, Казахстана и Белоруссии.