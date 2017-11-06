Nissan выпустила кроссовер Rogue для Хана Соло

Nissan уже давно сотрудничает с LucasFilm, прогвигая новые фильмы студии, поэтому компания обнародовала весьма необычную модель Rogue на мировой премьере «Хан Соло: Звездные войны»

Вдохновляясь «Тысячелетним соколом», дизайнеры Lucasfilm и Industrial Light & Magic создали единственный в своем роде Nissan Rogue в стиле самого известного звездолета из «Звездных войн».

Модель выглядит действительно впечатляюще, и это связано с алюминиевыми панелями, боевой окрас «Тысячелетнего сокола». Конструкция еще более похожа на звездолет благодаря ветровому стеклу и уникальным колесным дискам. Кроме того, автомобилю добавлены 3D-печатные компоненты, а также радарная антенна на крыше и лазерная пушка.

Уникальный Rogue был оснащен «гипердвигателем», который установлен на задней части и светится при поездке. Заднее окно также было заменено тремя 18-дюймовыми сабвуферами Bose, которые обеспечивают звуковые эффекты от фильма.

Интерьер не так увлекателен, тем не менее, Nissan отмечает, что кроссовер имеет оригинальную центральную консоль, а также кнопки, огни и звуковые эффекты, вдохновленные кокпитом «Тысячелетнего сокола»