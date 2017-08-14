Служба по грузоперевозкам UPS построит свои электрические фургоны

Инженеры американской логистической фирмы UPS взялись за разработку полностью электрических грузовых машин. Новые электрокары предназначаются для перевозки посылок.

Создание автомобилей с электродвигателями компания по грузоперевозкам UPS начала заниматься вместе с британскими разработчиками из Arrival. На будущее планируется создать 35 электрических большегрузов, которые будут использоваться для грузоперевозок в Лондоне и Париже к концу текущего года. Как сообщают конструкторы, дальность хода полностью электрических грузовиков составит 240 км при одном заряде аккумуляторной батареи.

Кроме того сообщается, что новые полностью электрические фургоны получать обтекаемое переднее стекло, которое улучшит обзор водителя. Также электрогрузовики обустроят системой Advanced Driver Assistance.