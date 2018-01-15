Серийный внедорожник KIA Telluride будет подобен своему прототипу

На страницах специализированных порталов появилась информация, что новый серийный внедорожник KIA Telluride будет подобен прототипу, представленному в минувшем году. Выпуск новинки ожидается в следующем году.

Отмечается, что «мускулы» прототипа получит серийный вариант исполнения, который будет значительно отличаться от других машин корейского бренда. Машина получит квадратное оформление, а также прямоугольную радиаторную решетку, раздутые арки и хромированные оконные перегородки.

В салоне нового внедорожника KIA Telluride появится широкая панель управления и роскошные отделочные материалы. Покупателям будут доступны нижние отделочные планки и мультимедийный центр.

Новый KIA Telluride разработают с использованием полноприводной архитектуры HTRAC AWD. В моторном отсеке внедорожника расположится 3,3-литровый 300-сильный агрегат, который работает в тандеме с 8-скоростной АКПП. Отмечается, что после выхода KIA Telluride, компания презентует новые KIA Sorento, KIA Soul и KIA Sportage.