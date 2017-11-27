Апрельский авторынок России занял пятое место в Европе

В апреле рынок России показал прирост на 16,9% и составил 141 000 машин, однако этого все-равно не хватило для того, чтобы сдвинуться с пятого места по Европе. Четвертая позиция по-прежнему остается за британским рынком, где также замечен хороший рост продаж.

Лидером в Европе по-прежнему остается германский авторынок, на котором дилеры реализовали 314 055 автомобилей, что на 8% больше результата апреля прошлого года. Французский рынок показал 9-процентный рост, объемы продаж составили 187 396 машин. Тройку самых успешных европейских рынков замыкает Италия, где прирост составил 6,5%, а объемы реализации достигли 171 379 машин.

Как отмечалось ранее, Великобритания заняла четвертое место, где в апреле было продано 167 911 автомобилей. Рост в 10,4% обеспечили апрельские пасхальные скидки, как отметили эксперты Британского сообщества автопроизводителей и автодилеров. Россия со значительным отрывом оказалась на пятой строчке рейтинга, следом за ней оказался испанский рынок.