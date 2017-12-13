Продажи Volvo в апреле выросли на 16,9%

В прошлом месяце официальные дилеры Volvo в России реализовали 596 машин компаний, что показало увеличение объемов реализации на 16,9%, в сравнении с показателем за аналогичный период прошлого года. За январь-апрель этого года продажи Volvo составили 1533 автомобиля, что на 7,8% меньше чем за первые четыре месяца 2017 года.

Служба российского подразделения компании Volvo сообщает, что самой популярной моделью на российском рынке стал среднеразмерный XC60, который недавно обновился, его продажи составили 348 машин. Стоит отметить, что модель прибыла на российский рынок лишь в январе. На втором месте оказался ещё один представитель SUV - XC90, который в прошлом месяце купили 140 россиян, что показало увеличение спроса на 180%. Тройку лидеров замкнул Volvo v90 Cross Country, который пришелся по вкусу 40 россиянам.

Напомним, ранее сообщалось, что в апреле этого года официальные российские дилеры Volvo начали продажи компактного кроссовера XC40, стоимость которого в базовой комплектации составляет 2 160 000 рублей, топовую новинку можно купить за 3 000 045 рублей.