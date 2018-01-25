"Заряженный" седан BMW M5 Competition добрался до России

Накануне в Россию приехал один из самых производительных седанов BMW. Разработчики утверждают, что М5 Competition сочетает в себе роскошь, невероятную мощность и динамичность. Официальные дилеры компании уже объявили цены на новинку.

Уже скоро дилеры начнут прием заказов на BMW М5 Competition, точных цен всех модификаций нет, однако известно, что базовая версия будет стоить не менее 6,7 миллиона рублей.

Под капотом высокопроизводительного седана установлен 4,4-литровый силовой агрегат, генерирующий 625 лошадиных сил. Помимо этого, новинка получила новую подвеску, которая позволит М5 Competition "прочнее" держаться на дороге и быстрее реагировать на действия водителя. Двигатель работает в тандеме с 8-ступенчатой автоматическая коробка передач. Всё это позволяет набрать первую сотню всего лишь за 3,3 секунды, при том что до 200 км/час модели разгоняется всего за 10,5 секунды.

Базовая комплектация BMW М5 Competition оснащается спортивной выхлопной системой с двойными патрубками, покрытыми хромом. Новая система может похвастаться не только хорошим внешним видом, но и регулировкой, которая позволит настроить звук под вкус водителя.