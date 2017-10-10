Представлен новый седан Buick Excelle

Американский автопроизводитель General Motors накануне опубликовал в сети официальные снимки седана Buick Excelle. Обновлённый автомобиль был построен на новой платформе, однако всё же сохранил черты и дизайн, свойственный марке.

Габаритные размеры Buick Excelle практически не изменились, модель стала короче на 47 мм, ширина 40 мм и выше на 24 мм. Кроме того, увеличилась колесная база на 11 мм.

В движении новинка будет приводиться 1,0-литровым агрегатом с турбонаддувом, который обеспечивает 116 лошадиных сил. Помимо него, будет доступен 1,3 литровый атмосферный мотор, генерирующий 107 лошадиных сил. В тандеме с обоими агрегатами работает либо пятиступенчатая механическая коробка передач, либо же бесступенчатый вариатор CVT, передающие крутящий момент исключительно на переднюю ось.







В оснащение базовой модификации Buick Excelle входят такие системы, как система экстренного торможения, система стабилизации, кондиционер и несколько подушек безопасности. Более дорогие комплектации получили парктроники, климат-контроль, информационно-развлекательную систему с большим сенсорным экраном, а также 16-дюймовые колёсные диски.