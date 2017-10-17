В Воронеже немецкий Volkswagen Polo переделали в «Катюшу»

В Воронеже владелец подержанной немецкой иномарки Volkswagen Polo в честь Дня Победы переделал её в советскую «Катюшу». Красное авто получило особую конструкцию на крыше, что и придало сходство моделям.

Владелец «Катюши» Volkswagen Polo продемонстрировал её в День Победы 9 мая, проехав по улицам города. Соответственно, создать полноценную систему полевой реактивной артиллерии, которая во время войны была впечатляющим грозным орудием против немецких захватчиков, из иномарки не удалось. Поскольку оригинальная легковая иномарка не имеет ничего общего с «Катюшей», однако именно конструкция сверху и предает схожести с артиллерийским орудием.

Жители города отметили оригинальную работу владельца «Катюши» Volkswagen Polo и креативность конструкции. Кроме того, похвалили ироничность разработки, поскольку иномарка немецкая, а «Катюша» – советская.