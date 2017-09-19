В сети обсуждают авто с "аквариумом" вместо противотуманки

На просторах интернета пользователи подвергли обсуждению фотографию автомобиля с «противотуманными рыбками». На фото с необычным небольшим аквариумом неоднозначно отреагировали в сети.

Сообщается, что на фото запечатлели переднюю часть черного авто. На фотографии стоит отметить противотуманку, в которой налили жидкость, а в ней плавают аквариумные рыбки. Пока неясно, что за автомобиль значит на фотоснимке, но некоторыми очертаниями он похож на Peugeot 407, выпущенную в 2000-х годах.

Ряд пользователей считают такую картину живодерством. Другие заявили, что рыбки в противотуманном осветителе не настоящие. Один из пользователей шутливо отметил, что это как раз тот случай, когда супруга препятствует завести рыбок.

Некоторые подписчики сообщают, что авто с «аквариумом» вместо противотуманного фонаря сфотографировали на территории Поднебесной. А вот в КНР недавно был издан запрет, согласно которому нельзя содержать домашних животных, и потому в Китае началась повальная мода на рыбок, черепах и брелоки. Рыбки находятся в небольших прозрачных резервуарах и китайцы этим развлекаются.