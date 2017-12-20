Эксперты назвали самые популярные автомобильные марки в мире

Аналитики озаботились разработкой рейтинга наиболее востребованных автомобильных брендов во всем мире. При создании списка принималась во внимание информация о продажах за первые три месяца текущего года.

Лидером перечня выступает японская марка Toyota, дилеры которой за первый квартал продали 2 140 000 машин. На второй позиции расположился немецкий автоконцерн Volkswagen с показателем 1 740 000 единиц. ТОП-3 закрывают американские машиностроители из Ford, продавшие 1 140 000 авто.

В ТОП-5 наиболее продаваемых брендов на земном шаре вошли японцы Nissan (1 260 000 штук) и Honda (1 120 000 ед.). ТОП-10 закрывают южнокорейский Hyundai (1 050 000 шт.), американский Chevrolet (962 000 ед), корейский KIA (688 000 шт.), французский Renault (667 000 ед.) и немецкий Mercedes-Benz (657 000 шт.).

Следует подчеркнуть, что в ТОП-50 попал и российский автобренд LADA, расположившись на последнем месте. По словам специалистов, автомобильный рынок, начиная с 2009 года, демонстрирует непрерывное возрастание и каждый год наблюдается прирост 2-3%.