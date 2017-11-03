"АвтоВАЗ" сможет соперничать с Tesla, увеличив в 25 раз сборку LADA

Российская автомобилестроительная компания «АвтоВАЗ», заручившись поддержкой государства, сможет побороться за клиентов с американскими разработчиками из Tesla. На страницах профильных СМИ появилась информация, что правительство РФ утвердило стратегию по развитию автоиндустрии до 2025 года, где особо заострили внимание на разработку электромобилей - за восемь лет их количество в РФ должно увеличиться в 25 раз.

В настоящее время российский автопром демонстрирует рост. В прошлом году в РФ вышло больше 1 500 000 авто. Отмечается, что уровень реализации также повысился. По словам аналитиков, за 4 месяца 2018 года продажи «АвтоВАЗ» достигли 110 000 экземпляров (+25%).

На сегодняшний день эксперты понимают, что в обозримом будущем машины с ДВС уйдут полностью, а их место займут гибриды и электромобили. Чтобы присутствовать в такой отрасли, российские власти разработали новую стратегию и готовы предоставить необходимые средства.

Для достижения показателей развития отечественного автомобилестроения на 65% требуется улучшить качество выпускаемых машин, что в свою очередь поможет повысить экспортные поставки. Также отмечается, что выпуск электрокаров позитивно скажется на покупательской способности. Таким образом, подобное развитие поможет «АвтоВАЗ» стать достойным конкурентом Tesla.