В сеть попали рендеры нового кроссовера KIA Sportage

Не так давно фотошпионы во время тест-драйва сфотографировали корейский кроссовер KIA Sportage. Независимые художники из российского портала «Колеса.ру» представили свою визуализацию нового автомобиля.

Отмечается, что современная генерация KIA Sportage увидела свет в 2015 году. Передняя часть нового кроссовера, выведенного на тесты, покрыта камуфляжной пленкой, но несмотря на это, уже можно заметить некоторые новшества. Фары новинки получат более современное оформление и вероятно повторят стиль KIA Ceed. Кроме того, перемены затронут и передний бампер.

В задней части авто также изменится оптика. Вместо трех параллельных светодиодных полос появится одна, расположенная по контуру осветителя, и еще одна горизонтальная в центре. Задний бампер тоже должен пережить обновление.

На сегодняшний день за наиболее бюджетную версию KIA Sportage с 2-литровым 150-сильным агрегатом и системой переднего привода россияне выложат от 1 279 900 рублей. За модификацию с АКПП придется отдать 1 574 900 рублей.