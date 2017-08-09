С конвейера Volkswagen сошел 700-тысячный Passat

Немецкий автомобильный бренд Volkswagen недавно праздновал юбилей - был собран 700-тысячный Passat. Закрыл первые 700 тысяч Passat GT Reflex Silver.

Не так давно компания прекратила выпускать Passat для американского автомобильного рынка, так как потребительский спрос перестал оправдывать ожидания компании. Это не помешало марке собрать свой юбилейный, вышеупомянутый GT Reflex Silver в США.

В оснащение GT Reflex входит силовая установка, объем которой составляет 3,6 литра, способная генерировать 280 лошадиных сил. В качестве трансмиссии предложена 6-скоростная автоматическая коробка передач. Салон модели выполнен в двух цветах, а диаметр колесных дисков составил 19 дюймов. По словам президента Volkswagen Chattanooga Антонио Пинто, компания не стоит на месте, гордится своим ростом, а также ждет будущего усовершенствования.