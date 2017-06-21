В Воронеже очередной «умный» светофор вышел из строя

На днях в сети появилось фото, сделанное жителями Воронежа, на котором запечатлен «умный» светофор. На фото видно, как оторванное от основной конструкции оборудование висит над дорогой.

Горожане не в первый раз сталкиваются с неисправностью в работе «умной» техники. Когда такое происходит, воронежцы, как правило, обвиняют японские технологии в недоработках. Особенно часто услышишь такое мнение, стоя в километровых дорожных пробках, которые появились из-за неисправностей техники.

Жители Воронежа уже стали привыкать к подобного рода трудностям и воспринимать ситуацию как повод для шуток. Фото с изображением неисправного светофора получило подпись «Умный светофор отдыхает. Новый принцип работы». Эта тема настолько наболевшая, что воронежские «креативы» даже создали ряд частушек по этому поводу.