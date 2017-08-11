Власти США запретили новые машины без камер заднего вида

Власти США решили ввести новый закон, запрещающий автомобили, в оснащение которых не входит камера заднего вида.

Теперь каждый автомобиль на территории Соединенных штатов должен иметь камеры заднего вида. Закон был внедрен для того, чтобы обеспечить еще большую безопасность на дорогах, как для водителей, так и для пешеходов.

Введение запрета не стало неожиданностью для автопроизводителей. Осенью 2013 года, власти рассматривали закон, вводящий обязательные стандарты, и было принято решение его внедрить. Автомобильным брендам дали время, чтобы оснастить свои машины такой технологией даже в базовых комплектациях.

Стоит отметить, что ранее, еще в 2007 году закон впервые был принят на рассмотрение, но его не приняли. К наступлению 2018 года планировалось оснастить камерами все автомобили, поставляемые в США, так как в 2014 году уже половина машин имела функцию заднего обзора. Примечательно, что закон распространяется не только на легковые машины, но и на транспортные средства весом свыше 4,5 тонны.