Новый электрокроссовер Mercedes-Benz EQ засняли на тестах в Германии

Немецкий бренд Mercedes-Benz собирается вывести на рынок премиальный электрический кроссовер. Новинке предстоит конкурировать с такими моделями, как Audi E-Tron Quattro, BMW iX3 и Jaguar I-Pace.

Электрокроссовер от Mercedes-Benz, который назовут EQ, в настоящее время проходит испытания на немецких дорогах общего пользования. Фотошпионы уже успели запечатлеть автомобиль на видео, которое позволять рассмотреть всю оптику модели.

Ранее в сеть попали шпионские фотографии электрокара, судя по которым Mercedes-Benz EQ оснастят новой радиаторной решёткой, которая раньше не использовалась ни на одной модели бренда. Помимо этого, кроссовер на электротяге получит ДХО более угловатой формы.

Ожидается, что новинку сконструируют на платформе Electric Vehicle Architecture, разработанной специально для электрокаров. Вместе с тем до сих пор неизвестно, какой силовой установкой оснастят новый Mercedes-Benz EQ.

Напомним, дебютировавший год назад прототип получил двигатель мощностью 402 лошадиные силы при 700 Нм. Аккумулятор на 70 кВт/ч позволит автомобилю преодолевать до 500 км. Предположительно сборку кроссовера Mercedes-Benz EQ наладят на фабрике компании в Вэнсе, штат Алабама.