Lotus выпустит преемника Esprit в 2020 году

Британские машиностроители рассматривают возможность возрождения модели Lotus Esprit. Преемник спорткара может появиться в 2020 году, о чем рассказал глава марки Жан-Марк Гале.

Ожидается, что британцы откажутся от разработки новой платформы для проектирования преемника Lotus Esprit. Вместо этого будет взято шасси одной из существующих моделей марки. Скорее всего, автомобиль построят на алюминиевой архитектуре. Кроме того, транспортное средство должно получить больше кузовных панелей, которые изготовят из композитных материалов, что предотвратит «лишнюю» массу транспортного средства. Марка Lotus ведет разработку второго спорткара, однако о нем вообще ничего не сообщает. Также британцы рассматривали возможность разработки первого кроссовера в истории бренда, но об этом тоже пока нет подробностей.

Lotus недавно купил китайский автогигант Geely, до этого приобретший Volvo. Накануне пошли слухи о том, что британский бренд может воспользоваться шведскими силовыми установками в своих новых моделях.

Уже сейчас разработками Volvo пользуются фирмы Polestar и Lynk&Co. Оба проекта занимаются выпуском высокотехнологичных автомобилей.