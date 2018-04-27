Журналисты рассекретили, что скрывается в салоне лимузина Путина‍

Журналисты рассекретили, что скрывается в салоне лимузина президента России Владимира Путина‍. Благодаря телевидению и интернету общественность в курсе, что на свою инаугурацию он приехал на специально разработанном автомобиле "Кортеж".

Лимузин "Кортеж" уже успел показаться на камеры журналистам. Кажется, в новостях уже описали каждую деталь его внешнего вида. Особо громко прозвучала новость о том, насколько дорого обошлось бронированное стекло для изготовления капсулы. Согласно данным, которые предоставил источник, его цена - 200 тысяч рублей. Помимо этого отмечался стильный удлиненный кузов и наличие хромированных деталей в оформлении.

Накануне же корреспонденты российских изданий смогли узнать, какая "начинка" скрывается в салоне лимузина. По их словам, интерьер специализированного автомобиля не так уж прост. Его украшают большой центральный дисплей, аналоговые часы по центру, а также кнопка запуска двигателя. Известно, что об этом автомобиле отечественного производства снимают целую документальную киноленту, которая появится на экранах уже в этом месяце.