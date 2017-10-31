В интернете рассекретили подробности о минивэне проекта "Кортеж"

В ходе репортажа одного из телевизионных каналов в кадре оказался минивэн, созданный в рамках проекта «Кортеж». Кроме того, журналистам удалось раскрыть свежие подробности об этой модели, получившей имя «Арсенал».

Прежде всего отметим, что товарная версия отличается то машины на патентных изображениях, попавших в сеть ранее. Изменения коснулись передней части автомобиля, из-за чего он стал больше напоминать лимузин и седан того же проекта. Несмотря на то, что минивэн был в кадре совсем недолго, о нём появилось намного больше информации, поскольку были замечены его номерные знаки.

По данным сайта «Автокод», минивэн получил под капот бензиновый 600-сильный двигатель V8 объёмом 4,4 литра, пару которому составляет 9-диапазонная автоматическая коробка передач КАТЕ отечественного производства. При этом мотор является частью гибридной установки, где роль электромотора на себя взял генератор.

Напомним, что такой же силовой установкой оснащается лимузин Путина, на котором президент приехал на инаугурацию. В базе данных «Автокода» также сказано, что минивэн, как и «Сенат-лимузин», входят в категорию С. Таким образом, эти автомобили весят свыше 3,5 тонн, в основном из-за брони.