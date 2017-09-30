В Германии власти проводят проверки в отношении Audi из-за «дизельгейта»

Нашумевший «дизельный скандал» не дает о себе забыть даже сейчас. Расследования в этой сфере до сих пор проводятся в крупных автомобильных компаниях. Сегодня в Германии начали проверку Audi в отношении к «дизельгейту».

Федеральное транспортное ведомство в Берлине объявило о начале процедуры, проверяющей Audi на причастие к манипуляциям с данными уровня выбросов. Будет произведена проверка дизельных моделей А6 и А7.

Компанию подозревают в оснащении моделей технологиями, которые занижают показатель вредных выбросов. В связи с проверкой Audi даже остановила производство данных моделей. Напомним, ранее правоохранительные органы уличили Volkswagen. Компания оснащала автомобили устройствами, благодаря которым уровень вредоносных выбросов казался приемлемым, но как оказалось, только на бумаге. На самом деле уровень загрязнения был превышен в 30-40 раз.