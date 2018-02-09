Эксперты назвали ТОП-10 интересных фактов об автомобилях «Кортеж»

7 мая Владимир Путин удивил общественность своим новым лимузином, использованным на инаугурации президента России. Теперь же автомобиль активно обсуждается публикой, и эксперты перечислили интересные факты о проекте «Кортеж», в рамках которого разрабатывалась машина.

7 мая Путин мог появиться на инаугурации в другой машине. Существовала вероятность, что лимузин «Кортеж» не успеют собрать до мероприятия.

Моторный отсек лимузина «Кортеж» занимает V8 на 4,4 л отдачей 600 л.с. При этом у проекта имеется «топовый» 850-сильный V12 на 6,6 л с четырьмя нагнетателями.

Машины «Кортеж» оснащаются гибридной силовой установкой. Она состоит из ДВС и высоковольтной электрической системы.

Лимузин «Кортеж» разработан в НАМИ. Этот же институт собрал его для президента.

В создании машин «Кортеж» приняли участие инженеры Porsche Engineering. Они создавали двигатели.

Президентский лимузин именован «Сенат-Лимузин». Машины проекта «Кортеж» получили названия в честь кремлевских башен.

Автомобили проекта «Кортеж» появится на массовом рынке. Заказ на них откроют в сентябре.

Машины поставят на конвейер Sollers. Они также могли выпускаться на мощностях «АвтоВАЗ», ЗиЛ и ГАЗ.

Авто «Кортеж» могли получить ценник в 6 000 000 рублей за единицу. Теперь эта цифра выросла минимум до 10 000 000 рублей.

Реализация проекта «Кортеж» началась в 2012 году. Он обошелся государству в 12,5 млрд рублей.