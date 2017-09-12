Бюджетные Datsun GO и GO+получили обновление

Японцы показали обновлённые хэтчбек Datsun GO и компактвэн GO+. Обе новинки дебютировали в рамках специальной выставки, состоявшейся в Индонезии.

Модели Datsun GO и GO+ с обновление получили более спортивную и несколько агрессивную внешность. Машины обзавелись шестиугольной радиаторной решеткой, массивным аэродинамическим спойлером на задней двери, модернизированным передним бампером и пересмотренными ДХО и осветителями на корме.

Обновленные Datsun GO и GO+ получили более современную информационно-развлекательную установку с крупным тачскрином. Кроме того, салон машин несколько преобразился за счет улучшенной панели приборов.

Силовая линейка обновленных Datsun GO и GO+ представлена 1,2-литровыми бензиновыми агрегатами тягой 68 и 78 л.с. Экономные моторы комплектуются вариатором X-Tronic или 5-МКПП.

Обе машины уже предлагаются по заказу в Индонезии. В этой стране стоимость хэтчбека составляет от 7 300 до 10 100 долларов. Компактвэн предлагается по цене от 8 000 до 9 500 долларов. О глобальных продажах обновленных Datsun GO и GO+ пока рано, так как у них еще нет «леворульных» версий.