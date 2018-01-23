Эксперт рассказал о деталях лимузина «Кортеж»

По словам эксперта Вячеслава Субботина, машины проекта «Кортеж» и, в первую очередь, лимузин, имеют хорошее оснащение. Первое, на что обратил внимание специалист, это на бронекапсулу, которой обзавелся автомобиль президента России.

Вячеслав Субботин сообщил, что президентский лимузин проекта «Кортеж» имеет кузов длиной порядка 7 м. Машина способна защитить пассажиров и водителя не только от пуль, но и мин. В случае химической атаки окна автомобиля плотно закрываются.

Эксперт подчеркнул, что все элементы кузова лимузина «Кортеж» с высокой точностью подогнаны друг к другу. Это обеспечивает автомобилю прочность, при том, что машина защищается бронелистом толщиной 10-15 мм. Он имеет большой вес, но продуманные конструкция и подвеска транспортного средства хорошо держат его.

По словам господина Субботина, лимузин Путина представляет собой «гибрид со встроенным генератором, который работает как электромотор». Также эксперт добавил, что на предприятии, которое выпустило машину для президента, можно собирать практически любой автотранспорт.

7 мая прошла инаугурация президента России. Ранее сообщалось, что Владимир Путин приедет на мероприятие на лимузине «Кортеж». Позже эту информацию опровергли, объяснив это тем, что для действа будет использована иная машина. В итоге, на инаугурации президент России все-такие появился на автомобиле проекта «Кортеж».