Представлены рендеры Toyota 86 нового поколения

Один из любимых современных спортивных автомобилей Toyota 86 должен получить новое поколение в 2020 или 2021 году. Художники Motor1 представили собственные рендеры на основе информации, которая известна на данный момент.

Отчеты, выпущенные в начале этого года, предполагают, что новые Toyota 86 будут более хардкорными, чем сегодняшняя модель. Японские источники утверждают, что клиренс будет занижен, а кузов станет более агрессивным. Возможно, модель будет отличаться от рендеров, но стиль останется похожим.

Под капотом, согласно неподтвержденной информации, должен быть новый 2,4-литровый бензиновый агрегат, заменивший нынешний 2,0-литровый мотор. Точно неизвестно, что это будет за двигатель, но это может быть 2,4-литровый турбодвигатель от Subaru, генерирующий 260 лошадиных сил.

Toyota, скорее всего, перенесет разработку новых Toyota 86 на совершенно новую архитектуру, что позволит использовать двигатель с турбонаддувом. Главный инженер 86 ​​и Supra ранее заявил, что новая платформа имеет решающее значение, если автопроизводитель хочет добавить турбокомпрессор к двигателю спортивного купе.

Помимо более производительного двигателя, автомобиль также получит ряд систем безопасности и помощи, включая аварийное торможение, адаптивный круиз-контроль, поддержку полосы движения, весь пакета помощи Subaru EyeSight и прочее.