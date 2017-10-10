Citroen рассекретил обновлённый кроссовер C4 Cactus

Французы официально показали кроссовер Citroen C4 Cactus 2018 для рынка Латинской Америки. На нем автомобиль позиционируется как компакт-кросс, в то время как в Европе машину считают хэтчбеком.

Продажи кроссовера Citroen C4 Cactus начались в 2014 году. Изначально машина везде позиционировалась компакт-кроссом, но когда ее обновили, то в Европе автомобиль был «разжалован» до хэтчбека. Таким образом французы «расчистили» дорогу новому паркетнику C3 Aircross.

Накануне представленный Citroen C4 Cactus 2018 будет предлагаться в Бразилии, Уругвае, Колумбии, Аргентине и Парагвае. Для Латинской Америки кроссовер будет собираться на бразильской площадке французской марки. Продажи машины должны стартовать во втором полугодии нынешнего года.

Техническая составляющая кроссовера Citroen C4 Cactus 2018 пока не рассекречивается. В Европе машина получила с обновлением новую подвеску с гидравлическими ограничителями хода (Progressive Hydraulic Cushions, PHC). Латиноамериканские источники утверждают, что для новинки предусмотрены моторы 1.6 THP (173 л.с.) и 1.6 FlexStart (115 или 118 л.с.). Последний особенен тем, что работает не только на бензине, но и этаноле, что весьма актуально для региона. Citroen C4 Cactus существует только в переднеприводном исполнении.