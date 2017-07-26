Продажи Chery в России в апреле выросли на 31%

Жители России в апреле текущего года приобрели 597 транспортных средств марки Chery. Популярность автомобилей китайского бренда в стране выросла на 31% в годовом сравнении. На это обращает внимание пресс-центр компании «Чери Автомобили Рус».

За первые четыре месяца текущего года в России было реализовано 1897 автомобилей марки Chery. Это на 27% больше, чем годом ранее. Самой продаваемой моделью китайского бренда в РФ остается паркетник Tiggo 3. Он по итогам отчетного периода занял 59% марки на отечественном рынке.

На положительный тренд продаж Chery в России также повлияла кредитная программа Chery Finance. В ее рамках в РФ реализация машин китайского бренда выросла на 93%. Самой интересующей россиян программой оказалась «Рассрочка на 36 месяцев». На нее пришлось 52% кредитных продаж Chery.

В рамках программы «Рассрочка на 36 месяцев» автомобили Chery в России предлагаются при внесении первоначального взноса в размере 50% от стоимости транспортного средства. Оставшуюся сумму клиент выплачивает 36 месяцев. Акция затрагивает паркетники 2016 и 2017 годов выпуска. В апреле также 30 российских клиентов приобрели новые кроссоверы Chery Tiggo в онлайн-магазине. Также 84автомобиля были забронированы на сайте.