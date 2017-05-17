Компания Nissan собирается отказаться от дизельных двигателей

Японский бренд Nissan заявил, что постепенно прекратит продажи машин с дизельными агрегатами. Такое решение, среди прочего, обусловлено снижением популярности дизельных машин на автомобильном рынке.

По словам представителей компании, на решение повлияли также более серьезные нормы токсичности. Некоторые крупные компании до сих пор не могут оправиться после «дизельного скандала», и стараются разнообразить линейки моторов электродвигателями, которые могут похвастаться нулевым уровнем выбросов.

И все-таки главной причиной стал рост популярности на автомобильном рынке электрокаров. Такие машины составляют значительную долю от всей реализации на авторынке, в то время как дизельные машины реализовываются все меньше. Представители Nissan заверяют, что это решение не послужит закрытием эпохи дизельных моторов. Nissan не первая марка, отказавшаяся от производства дизельных двигателей. Возможно, они и совсем потеряют спрос, но речь идет уж точно не о ближайшем времени.