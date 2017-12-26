Роскошный кроссовер BMW X7 получил рычаг КПП с кристаллами Swarovski

Не так давно представителям СМИ была предоставлена возможность протестировать новинку BMW X7. Хотя автомобиль был скрыт под плотным слоем камуфляжа, журналистам удалось рассмотреть некоторые детали.

Испытатели отметили, что X7 имеет некоторые сходства с BMW X5. На днях была опубликована дополнительная информация о внедорожнике, который станет самым крупным представителем модельного ряда компании. Флагманский автомобиль прибавил в длине около 200 мм, он стал на 40 мм шире и на 40 мм выше, чем X5. Колесная база увеличена на 76 мм.

Известно, что в линейку моторов будет входить довольно популярный 4,4-литровый битурбированный мотор V8, а также дизельный двигатель объемом 3 литра. Стоит отметить дизайнерское решение украсить рычаг КПП кристаллами Swarovski.

О мощности силовых установок модели пока информации не предоставляется. Что касается наполнения салона, BMW X7 оснащен тачскрином диаметром 12,3 дюйма и полностью цифровой «приборкой». Официально флагманский внедорожник представят в конце текущего года. Напомним, модель X7 будет доступна не только с 7-местным, но и с 6-местным салоном.