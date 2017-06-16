Nissan представил новую спецверсию кроссовера Kicks

Кроссовер Nissan Kicks представлен в версии Fan Edition. При этом пока производитель не объясняет, каким именно фанатам предлагается новинка. При этом японцы показали рендеры, на одном из которых машина изображена на стадионе рядом с футбольным мячом.

Специальный Nissan Kicks Fan Edition выполнен в синем цвете с белой крышей и черными стойками, а также с тонированными стеклами. Интерьер автомобиля также получил синие элементы декора, а также особые коврики.

Для Nissan Kicks Fan Edition предусмотрены колесные диски размерностью 17 дюймов, информационно-развлекательная установка с тачскрином, поддерживающая Android Auto и Apple CarPlay, кожаный руль, датчики парковки, ABS и EBD.

На мексиканском рынке кроссовер Nissan Kicks продается с 1,6-литрвоым HR16DE отдачей 118 л.с. Версия Fan Edition комплектуется только 5-МКПП. При этом стандартный паркетник также может оснащаться вариатором. Машина существует только в переднеприводном исполнении.

Nissan Kicks Fan Edition стоит от 333 500 песо (1 084 000 рублей). В стандартном виде машина продается за 298 300 песо (969 000 рублей). Всего будет продано 400 «футбольных» кроссоверов.

Кроссовер Nissan Kicks в скором времени должен стать глобальной моделью, которая будет продаваться более чем в 80 странах. Для некоторых рынков машина будет базироваться на платформе B0, на которой также основан Renault Duster. В таком случает Kicks может появиться в России.