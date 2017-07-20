Hyundai озвучила цены на iLoad и iMax

Hyundai представила обновление для моделей iLoad и iMax с большим количеством оборудования и новой версией iMax Elite с роскошной кабиной и расширенным оснащением. Были также озвучены цены и комплектации новинки, базовая версия стоит 26 800 долларов.

Как грузовые, так и пассажирские версии обновленного Hyundai iLoad получили новую переднюю часть с переработанной решеткой квадратными фарами. IMax приобрел новый бампер со встроенными противотуманными фарами. Кроме того, модели iLoad и iMax получили новую рулевую колонку с регулируемой высотой. Появилась новая приборная панель с улучшенным бортовым компьютером, 7,0-дюймовым сенсорным экраном и обновленной внутренней отделкой салона.

Комплектации iMax начинаются с Active, по цене от 32 922 долларов (2 064 696 рублей). В движение модель приводится 2,5-литровым дизельным двигателей, мощностью 170 лошадиных сил. В базовое оснащение входит камера заднего вида, автоматические противотуманные фары, шесть динамиков, бортовой компьютер и складывающиеся боковые зеркала, а также 16-дюймовые легкосплавные диски и круиз-контроль.

Что касается, iLoad, цена стартует с 38 790 долларов (2 432 707 рублей). В список оборудования входят автоматические фары, регулируемая рулевая колонка и бортовой компьютер, а круиз-контроль является стандартным.