Беспилотники Volvo научились общаться и «заглядывать за угол»

Легковые и грузовые автомобили Volvo станут ещё безопаснее, поскольку начнут обмениваться информацией о ситуации на дорогах при помощи облачного сервиса. Отмечается, что первая в своём роде технология получила название Hazard Light Alert.

Компании Volvo Cars и Volvo Trucks начнут пользоваться единой базой данных на основе облачного сервиса. Информация о дорожной ситуации будет передаваться от подключенных машин в централизованную систему. В итоге участники дорожного движения смогут быстро обмениваться данными и узнавать об экстренных происшествиях на своём пути.

В автомобилях, оснащённых технологией Hazard Light Alert, срабатывает аварийный сигнал, после чего данные о событии передаются через облачный сервис всем подключенным авто, которые находятся неподалёку. Благодаря этому автомобилисты будут проинформированы о возможной опасности даже в условиях плохой видимости.

«Подключенная система безопасности позволяет владельцу Volvo виртуально «заглянуть за угол», – заявил Малин Экхольм, глава Центра безопасности Volvo Cars.

Подобная система используется в автомобилях Volvo 90- и 60 Series ещё с 2016 года, недавно к ней подключился новый XC40. Теперь её начнут использовать и на ряде грузовиков шведского бренда.