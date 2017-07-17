Кроссовер Rolls-Royce Cullinan представят 10 мая

Британцы пообещали показать кроссовер Rolls-Royce Cullinan 10 мая. Данная модель станет первым SUV в истории люксовой марки. Накануне разработчики впервые показали часть машины без камуфляжа.

На рендере, представленном разработчиками, можно увидеть заднюю часть кроссовера Rolls-Royce Cullinan. В центре кадра представлен фонарь машины с логотипом бренда.

Британцы не спешат рассекречивать информацию о Rolls-Royce Cullinan. Есть данные, что его основой послужила платформа, на которой построен новый седан Phantom. Также соплатформенник поделится с кроссовером 6,75-литровым V12 тягой 571 л.с. и 900 Нм крутящего момента. Мотор сочетается с 8-АКПП.

Кроссовер Rolls-Royce Cullinan, судя по шпионским снимкам и независимым рендерам, будет выполнен в традиционном стиле своего бренда. Машина будет примечательна раскладными и поворотными кожаными креслами в багажном отделении. Такое решение позволит использовать автомобиль как мобильную смотровую площадку.

В проекте Cullinan марка Rolls-Royce сотрудничает с National Geographic. Телеканал освещает события, связанные с кроссовером, и недавно показал его финальные дорожные тесты. Машина испытывалась в пустыне недалеко от Дубая, а также на территории США, Шотландии и в Австрийских Альпах.