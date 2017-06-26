Конструкторы президентского лимузина рассказали о проекте «Кортеж»

7 мая прошла инаугурация президента России и вопреки недавним сообщениям СМИ о том, что Владимир Путин не будет использовать на мероприятии автомобиль проекта «Кортеж», это произошло. Глава государства проехал в отечественном лимузине 200 м по территории Кремля.

Созданием лимузина и остальных автомобилей проекта «Кортеж» занимается НАМИ. Все эти машины строятся «Единой модульной платформе» (ЕМП). Представители проекта накануне поделились его некоторыми подробностями.

По словам главного дизайнера проекта «Кортеж» Юрия Черненко, изначально разработчики стремились создать машину футуристической внешности, но позже отказались от этого в пользу классического образа. В итоге, разработчики ориентировались на облик модели ЗИС-110, появившейся после войны. По словам господина Черненко, эта машина имеет богатую эмоциональную составляющую, ведь она задействовалась в Параде Победы и других знаковых мероприятиях.

Машины проекта «Кортеж» будут выпускаться под брендом Aurus (русское золото). Название образовано словами Aurum и Russia. Лимузин Владимира Путина оснащен гибридной силовой установкой, в которой имеется высоковольтная электрическая система. Все машины, строящиеся в НАМИ на ЕМП, получат полный привод. До «сотни» они будут разгоняться примерно за 6 с. Также для этих автомобилей предусмотрена 9-АКПП.