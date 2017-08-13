Mercedes-AMG выпустил спецверсию GT 63 S Edition 1

Спецверсия Edition 1 для Mercedes-AMG - это способ для компании отпраздновать запуск новой модели. Автомобили Edition 1 доступны только в течение первых 12 месяцев после начала производства, что добавляет уникальности машине. Mercedes-AMG разработали подобную версию для GT 63 S.

Снаружи модель Mercedes-AMG GT 63 S Edition 1 получит пакет аэродинамики от AMG, который добавляет большой передний бампер, оптимизированный диффузор и механически регулируемый задний спойлер. Пакет снижает коэффициент лобового сопротивления автомобиля при этом увеличивая прижимную силу. Кроме того, кузов окрашен в уникальный оттенок Designo Graphite Grey Magno. Легкосплавные 21-дюймовые матово-черные колеса дополняют внешний вид.

Что касается салона, AMG GT 63 S Edition 1 получила отделку из черной и серой кожи с использованием контрастной желтой строчки. Рулевое колесо также имеет желтую контрастную строчку и шильдик Edition 1. Кожа Nappa используется на подлокотниках, приборной панели и на дверных панелях. Также отделка включает углеродное волокно на некоторых элементах, желтые ремни безопасности и уникальные напольные коврики.

Под капотом AMG GT 63 S Edition 1 установлен 4,0-литровый двигатель V8, мощностью 630 лошадиных сил. Крутящий момент передается на все четыре колеса с помощью полноприводной системы AMG 4Matic и 9-ступенчатой ​​автоматической трансмиссии AMG.