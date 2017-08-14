Porsche отправит на ремонт треть всех спорткаров 918 Spyder

Немецкая автомобильная компания Porsche, специализирующаяся на производстве премиальных машин, накануне сообщила о масштабном отзыве 305 моделей 918 Spyder. Стоит отметить, что под отзыв попали только гибридные машины, а это - треть всех выпущенных спорткаров.

Представители американского офиса компании Porsche накануне объявили об отзыве 305 моделей 918 Spyder с гибридными силовыми агрегатами, которые были проданы на рынке США, начиная с 2015 года. Причиной отзыва послужила коррозия некоторых элементов конструкции, которая может привести к прогниванию рулевых тяг. В свою очередь данная поломка при повышенной нагрузке может привести к потере управления и несчастному случаю.

Представители компании отмечают, что на данный момент с несчастных случаев из-за поломки обнаружено не было, но всё же необходимо заменить испорченные детали. Местные дилеры оповестят всех владельцев проблемных спорткаров Porsche 918 Spyder и скажут им куда необходимо пригнать автомобиль для его дальнейшей починки. Отмечается, что все работы будут проводиться на протяжении 7-8 часов абсолютно бесплатно для владельцев.

Напомним, ранее один гибридный Porsche 918 Spyder был отозван из России по той же причине.