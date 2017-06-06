Названы самые надёжные седаны в возрасте 3-4 лет

Интернет-аукцион CarPrice рассмотрел 46 732 машин разных брендов и составил рейтинг самых надёжных моделей в кузове седан. Отметим, что речь идёт о машинах в возрасте 3-4 лет.

У большинства автомобилей спустя 3-4 года истекает гарантия, поэтому зачастую они переходят к следующем владельцу. В рейтинг попали те модели, которые минимум в 50 случаях их хозяева предпочитали оставить себе, а не перепродавать.

В ходе исследования автомобили анализировали по четырём характеристикам: состояние кузова, салона, техническое состояние и сопутствующие факторы. По каждому из параметров можно было заработать от одного до пяти баллов. При этом эксперты разделили все седаны на две группы: с ценником до 500 000 рублей и стоимостью не более 1 000 000 рублей.

В первой группе победа досталась первому поколению Hyundai Solaris, набравшему 12,5 баллов. Далее следуют Peugeot 508 (12,07) и Volkswagen Polo пятой генерации (12,04). В ТОП-3 более дорогих седанов лидером стал Volkswagen Jetta шестого поколения, состояние которого оценили в 13,06 баллов. Второе и третье места получили Kia Sorento и Audi A4 с результатом в 12,88 и 12,57 баллов соответственно.