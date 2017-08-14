В Казани водители «скорых» пройдут обучение в ЧМ-2018

Компания Ford Sollers в преддверии Чемпионата мира по футболу организует в Казани уроки по безопасному вождению для шоферов машин скорой помощи. Такое заявление сделали представители СП Ford и Sollers.

Партнёром по проведению тренингов станет центр «Движение без опасности», который подготовил новый проект для водителей социальных служб. Эксперты обучат безопасному управлению автомобилем водителей «скорых» в Татарстане, где состоятся футбольные матчи FIFA-2018 уже этим летом.

Уточняется, обучение вождению машин со спецсигналами в Казани пройдут 300 водителей. Программа разрабатывалась с учётом главных факторов риска при управлении спецтранспортом. В ней предусмотрена теоретическая и практическая часть по четырём направлениям: маневрирование в экстренных ситуациях, торможение, влияние на водителя отвлекающих факторов и «слепые зоны». Последнее направление вскоре планируется дополнить уроками по маневрированию в узких местах.

Напомним, матчи Чемпионата мира по футболу будут проходить в 11 городах с 14 июня по 15 июля, причём в Казани состоится шесть игр.