В сеть попало фото интерьера нового кабриолета BMW 8-Series

Компании BMW долго удавалось скрывать дизайн нового семейства линейки 8-Series, однако недавно в Instagram попало фото, рассекретившее интерьер кабриолета. Судя по снимку, немецкий автопроизводитель намерен полностью отказаться от физических кнопок.

В салоне нового кабриолета BMW 8-Series разместились мультифункциональный 3-спицевый руль, цифровая приборная панель, а также мультимедийная система с более широким дисплеем по сравнению с тем, которым оснастили свежую генерацию 7-Series. При этом хотя в других новинках от BMW присутствуют физические элементы управления, в случае с 8-Series дизайнеры решили заменить их тачскринами.

Также стоит отметить, что для отделки салона использовали красные кожаные элементы и металлические вставки. Судя по значку M, на фото попал не стандартный M8, а версия M850i.

Ожидается, что под капотом автомобиля разместится 530-сильный мотор V8, который сочетается с 8-скоростным «автоматом» и полным приводом. Модель сможет ускоряться до первой «сотни» меньше, чем за 4,0 секунды.

Новый представитель линейки BMW 8-Series официально дебютирует 15 июня текущего года. Продажи новинки должны стартовать до конца 2018 года.