Тестируемый кроссовер Volkswagen Tharu может появиться в РФ

В марте на Пекинской автомобильной выставке немцы показали новые концептуальные вседорожники, среди которых оказался Powerful Family SUV. Накануне в Сети появилась фотография предсерийного прототипа машины. Она получила название Tharu, на что указывает шильдик на багажной двери автомобиля.

Шпионская фотография была опубликована порталом Autohome. Судя по снимку, задней частью товарная версия машины вообще не будет отличаться от концепта. В течение года кроссовер Volkswagen Tharu может появиться в Китае, где и будет производиться на площадке СП Volkswagen и SAIC.

Ожидается, что Volkswagen Tharu многое возьмет от Skoda Karoq. Скорее всего немецкий кроссовер будет оснащаться чешскими бензиновыми моторами 1.2 TSI и 1.4 TSI тягой 116 и 150 л.с. соответственно. Они комплектуются 6-МКПП и 7-РКПП DSG. Karoq не продается в Китае с полным приводом. Стоит ожидать, что с Tharu на рынке КНР будет так же.

Есть данные, согласно которым Volkswagen Tharu станет глобальным кроссовером, который в 2020 году станет на конвейер в Мексике, Аргентине и России. В РФ машина сможет выпускаться в Калуге. Силовая составляющая автомобиля будет разной в зависимости от рынка, на котором он появятся.