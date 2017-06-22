В России продан 100-тысячный кроссовер Hyundai Creta

Жители России приобрели 100 000 кроссоверов Hyundai Creta. Об этом проинформировало ООО «Хендэ Мотор СНГ», выступающее эксклюзивным импортером и дистрибьютором автомобилей южнокорейской марки в РФ.

Сборка кроссовера Hyundai Creta для российского рынка ведется в Санкт-Петербурге. Паркетник предлагается в РФ с лета 2016 года. За первые пять месяцев продаж Creta в стране, он разошелся тиражом примерно в 20 000 экземпляров.

Кроссовер Hyundai Creta стал на петербуржский конвейер в августе 2016 года. Для автомобиля предусмотрены бензиновые моторы объемом 1,6 и 2.0 л тягой 123 и 150 л.с. соответственно. Оба агрегата сочетаются с 6-МКПП и 6-АКПП.

Петербуржская площадка Hyundai работает с сентября 2010 года. Сейчас на конвейере предприятия стоят модели Hyundai Creta, Solaris, Rio и Rio X-Line.

Hyundai Creta является самым продаваемым кроссовером в России. В самом доступном исполнении в РФ автомобиль имеет под капотом 1,6-литровый агрегат с МКПП, передающей крутящий момент на передний привод, и стоит он 819 900 рублей. Всего в России доступно четыре комплектации паркетника: Start, Active, Comfort и Travel. Уже начальная версия машины оснащается системой стабилизации, усилителем руля, установкой «ЭРА-ГЛОНАСС».

В России пройдет ЧМ по футболу FIFA 2018. В честь этого Hyundai Creta предлагается в РФ в тематической модификации с особыми аксессуарами, мячом и так далее.