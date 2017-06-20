Госкорпорации пока не намерены закупать лимузины «Кортеж»‍

К настоящему моменту государственные компании не собираются закупать лимузины проекта «Кортеж». Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказали представители госкорпораций.

Пресс-секретарь и вице-президент нефтегазовой компании «Роснефть» Михаил Леонтьев сообщил, что их топ-менеджеры ездят на других автомобилях, которые не относятся к представительскому классу.

«Я не знаю, но у нас руководство компании на представительских автомобилях не ездит», – заявил господин Леонтьев.

Глава пресс-службы «Роснано» Светлана Плотницкая заявила, что руководство госкомпании не заинтересует покупка люксовых лимузинов. На вопрос о возможной покупке отечественных автомобилей проекта «Кортеж» Сергей Куприянов, пресс-секретарь предправления «Газпрома», ответил, что пока не владеет такой информацией. Представители «Сбербанка» и «Ростеха» вовсе не стали отвечать на вопрос радиостанции.

Между тем Денис Мантуров, министр промышленности и торговли, сообщил, что коммерческие заказы на представительские автомобили «Кортеж» начнут принимать уже в сентябре. Он добавил, что стоимость лимузинов будет превышать 10 000 000 рублей.