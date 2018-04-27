В соцсетях нашли номера лимузина Путина на ржавой «Волге»

Общественность обсуждает в соцсетях лимузин президента России Владимира Путина и странный номерной знак машины. Пользователи интернета нашли старый автомобиль «Волга» с аналогичным номером.

Речь идет о модели ГАЗ-3110 с регистрационным номером В776УС77. Он находился под задним стеклом транспортного средства. Фотография «Волги» была сделана четыре года назад, а хранилась она на одном из профильных сайтов в разделе «брошенный транспорт».

Накануне в СМИ появились фотографии и видео с инаугурации президента России Владимира Путина. Глава государства ехал в новом лимузине, разработанном в рамках проекта «Кортеж». Автомобиль имел такой же номер В776УС77, как и у «Волги».

По словам экспертов, старую машину могли утилизировать. Закрепленный за ней номер мог быть запрошен Федеральной службой охраны Российской Федерации.