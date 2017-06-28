Aston Martin случайно "засветил" информацию о скором выпуске DB11

Британский производитель премиальных автомобилей Aston Martin накануне сообщил о скором выпуске DB11. Стоит отметить, что заявление о выпуске нового автомобиля было опубликовано представителями компании случайно и не прикреплялось к фотографии или тизеру, однако до сих пор не удалено.

Многие блогеры, увидев данное сообщение отправили в Aston Martin официальный запрос, на который до сих пор не получили ответа. Поэтому сейчас нет никакой информации о том, как будет выглядеть новинка, однако есть надежда, что вскоре компания предоставит тизеры, учитывая сообщение, оставленное на сайте. Кроме того, многие эксперты считают, что модель будет выпускаться лимитированной серией, предназначенной для обеспеченных покупателей.

По предварительным данным, под капотом DB11 новинки может расположиться двигатель либо с восемью, либо с двенадцатью цилиндра. Также есть большая вероятность, что новинка будет окрашена в металлический цвет с зелеными акцентами.

Стоит отметить что информация о Aston Martin DB11 находится на защищенной странице, которая доступна лишь некоторым пользователям сайта, но всё же, по мнению экспертов вскоре появятся официальное заявление о модели.