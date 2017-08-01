Компания Opel решила не ставить Mokka на шасси General Motors

Компания Opel, которая раньше входила в концерн GM, решила не использовать наработки американцев в новом поколении машин. По мнению руководства Opel, наработки General Motors недостаточно хороши и уступают технологиям PSA Group.

Было принято решение не ставить Mokka на основу архитектуры, разработанной General Motors. Причиной стало то, что их платформа слишком тяжелая и ее нельзя электрифицировать. Для того чтобы в будущем электрифицировать модель, Mokka X перейдет на основы французской PSA Group.

Автомобиль официально дебютирует на презентации в 2020 году. Сообщается, что будет увеличена колесная база, а так же длинна будет на 30 миллиметров больше. Информации о приводе модели пока нет. Сейчас Mokka X предложена как с передним, так и с полным приводом.